Стало известно, зачем жительница Барнаула устроила себе «отпуск» посреди двора

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Несколько дней назад в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестная женщина разложила шезлонг прямо посреди двора. Импровизированный «отпуск» оказался частью рекламной кампании нового сезона комедии «Ольга» (16+) телеканала ТНТ.

«По сюжету, главная героиня Ольга Терентьева (Яна Троянова) живет в обычном спальном районе Москвы с грозным названием Чертаново, работает в маникюрном салоне и тащит на себе всю свою непутевую семью: отца-алкоголика со стажем и двух уже взрослых детей от разных браков. Попутно Ольга пытается наладить личную жизнь и предпринимает попытки съездить в отпуск. Само собой, за все три сезона отдохнуть ей так и не удалось. Удастся ли Ольге наконец отдохнуть и перестать париться?», - пишет пресс-служба телеканала.

Отмечается, что новый сезон сериала начнется 31 августа.