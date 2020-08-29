В Алтайском крае пропал молодой грибник

Мужчина пошел за грибами в первый раз Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На Алтае пропал 32-летний грибник. Он ушел в лес от улицы Центральная в Лесной Поляне в сторону Кислухинского заказника и газопровода, в пятницу, 28 августа и не вернулся. Об этом рассказал глава Сибирского сельсовета Олег Боронин на своей странице в фейсбуке.

- Земляки, у нас опять потерялся грибник, житель поселка Лесная Поляна. Молодой мужчина, полный, с бородой, невысокого роста. Живёт у нас недавно. В лес за грибами пошел впервые. Ушел за грибами вчера в 15.00. Искали и ночью - не найден, - пишет Боронин.

Предположительно, мужчина может выйти в Первомайском районе или появиться на территории Повалихинского и Боровихинского сельсоветов.

- Также может появиться на территории Тальменского района, а также (кто знает, один однажды ушел за грибами, а нашелся в полиции в Барнауле) Новоалтайска или Барнаула. В общем, мало ли... Может кто что узнает, сообщите, – пишет говорит мужчина.