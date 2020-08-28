ВТБ Капитал Инвестиции: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях

ВТБ Капитал Инвестиции провели онлайн-диалог для инвесторов с компанией Mail.ru Group. В ходе мероприятия представители эмитента рассказали о текущих трендах на рынке онлайн-рекламы, поделились планами дальнейшего развития. Участники онлайн-конференции задавали вопросы о стратегии компании и новых точках роста.

В ходе мероприятия было отмечено, что переток рекламных бюджетов в сторону онлайн продолжится. Mail.ru Group в связи с этим ожидает роста своей доли с 16% до минимум 20% на рынке рекламы. Также менеджмент компании рассчитывает на рост финансовых показателей за счет развития в области игр и образовательных проектов. На онлайн-образование приходится всего менее 3% от общих объемов рынка образования в РФ (1,8 трлн руб.), это направление имеет огромный потенциал. Выручка компании от проектов по данному профилю во втором квартале выросла на 264% г/г и превысила 1 млрд руб. В ходе конференции был задан вопрос о выплате дивидендов в будущем. Представители компании не исключили такую возможность при наличии свободного денежного потока, отсутствии привлекательных инвестиций или в случае продажи непрофильных активов.

Всего в рамках конференции представители Mail.ru ответили на 90 вопросов, в мероприятии приняло участие более 1200 человек. В ближайшее время в продолжении цикла бизнес-диалогов с эмитентами ВТБ Капитал Инвестиции проведут конференции с Ростелекомом, Северсталью, Etalon Group, Татнефтью. Принять участие можно на сайте Школы инвестора ВТБ.

«ВТБ Капитал Инвестиции продолжают развивать онлайн-коммуникации с инвестиционным сообществом. В наших диджитал-конференциях, которые мы проводим два раза в неделю, приняли участие уже более 50 тысяч человек. Мы рады, что интерес к инвестициям в нашей стране становится таким высоким и будем и дальше делать все возможное для развития этого рынка», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ (ПАО).