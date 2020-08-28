Барнаульцы станцевали для всероссийского флешмоба к запуску последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ

Скриншот видео.

Жители Барнаула приняли участие во всероссийском флешмобе к запуску шоу «Танцы» на ТНТ. Съемки видео проходили на набережной города напротив знаменитых букв «БАРНАУЛ». В акции приняли участие 30 танцоров.

В своем танце участники обыграли всем известную тематику социальной дистанции. Танцоры стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга, и на их лицах были надеты защитные маски. Хореографию барнаульским танцовщикам ставила Рената Хажмульдинова – преподаватель танцевальной студии FDS.

Перед записью танца флешмоба жители Барнаула тренировались по видеоурокам участников шоу «ТАНЦЫ» и разучивали движения, чтобы представить грандиозный танец, который в итоге будет показан на огромном московском экране ВДНХ в день старта последнего сезона, который стартует 29 августа. Вперые призовой фонд проекта составит пять миллионов рублей.

Начало шоу 29 августа в 20.00 на ТНТ.