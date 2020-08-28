В Барнауле фонд греко-римской борьбы имени Кишицкого объявил набор детей

Алтайский краевой детско-юношеский фонд греко-римской борьбы основан 8 Июля 1994 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Фонд греко-римской борьбы имени Анатолия Кишицкого набирает детей для групповых занятий в возрасте 7−13 лет (2007−2013 годов рождения).

Записаться можно по телефону: +7 963 577 09 09 (Татьяна Сергеевна Пронина).

Записаться можно по телефону: +7 963 577 09 09 (Татьяна Сергеевна Пронина).

Алтайский краевой детско-юношеский фонд греко-римской борьбы основан 8 Июля 1994 года. Его создали в честь заслуженного тренера РСФСР Анатолия Александровича Кишицкого. Он окончил Омский институт физкультуры и начал тренерский путь в спортобществе «Трудовые резервы». Продолжительное время работал старшим тренером сборной Алтайского края по классической (греко-римской) борьбе. В 1961 году Кишицкий был назначен директором Спортивной школы молодежи, которая в последствии стала Краевой школой высшего спортивного мастерства. В 1968 году он стал первым в Алтайском крае Заслуженным тренером РСФСР, а в 1975 - судьей Всесоюзной категории. При нем алтайские борцы добились признания всей страны. Анатолий Александрович скончался 13 октября 1978 года.