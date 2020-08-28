На Алтае озлобленный муж выгнал раздетую жену на улицу, а она в ответ попыталась его сжечь

Женщину осудили на 10 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе местная жительница признали виновной за покушение на убийство мужа путем поджога. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года осужденная поссорилась с мужем, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес ей телесные повреждения, а затем, разозлившись, выгнал раздетую на мороз. Женщина немного постояла на улице и за это время, видимо, придумала план мести. Она попросила дочь к бабушке и стала дожидаться, когда муж уснет.

Когда супруг уснул, она облила его легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгла. Предусмотрев, что он может выйти из дома, она подперла входную дверь руками. Мужчине все же хватило сил открыть дверь, и ему удалось потушить огонь. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому он остался жив, а вот дом полностью сгорел.

Подсудимой назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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