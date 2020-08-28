В Барнауле появилась еще одна разметка для пожарных машин возле жилого дома

Разметку нанесли во дворе дома по адресу пр. Комсомольский, 44. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле появилась новая пожарная площадка. Ее разместили во дворе десятиэтажного дома по адресу пр. Комсомольский, 44, сообщает пресс-служба мэрии.

Эта разметка предназначена специально для пожарных машин, и туда запрещено парковать обычные автомобили. Такие площадки особенно нужны рядом с многоэтажными домами, ведь при пожаре счет идет буквально на минуты, а порой массивную спецтехнику невозможно даже развернуть из-за припаркованных машин жильцов.

Новая площадка обустроена управляющей организацией дома по решению общего собрания жителей.

Напомним, ранее в Барнауле обустроили и протестировали две такие площадки для спецтехники: по ул. Никитина, 59а и пер. Ядринцева, 70.