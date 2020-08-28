Малолетний рецидивист получил условный срок за ряд преступлений в Барнауле

В отношении него неоднократно возбуждали уголовные дела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ленинском районном суде Барнаула вынесли приговор несовершеннолетнему рецидивисту. В отношении него неоднократно возбуждали уголовные дела.

Как сообщила помощник прокурора Ольга Остапчук, в марте этого года ранее судимый за кражу молодой человек попросил у неизвестного мальчика телефон, чтобы позвонить. Однако телефон так и не вернулся в руки владельца. Аналогичным способом несовершеннолетний присвоил сотовый телефон другого ребенка. Также он похитил весной мопед.

- Примечательно, что осужденный уже давно состоял на учете в ОДН, был помещен в спецшколу, однако по возвращении на путь исправления не встал, в отношении него неоднократно прекращались уголовные дела в связи с примирением сторон. Будучи под домашним арестом он скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск, - пояснила помощник прокурора.

На суде родители осужденного извинились перед потерпевшими и возместили ущерб. Парень тоже раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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