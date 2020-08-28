Примерный семьянин из Барнаула напал на женщину и угрожал убийством ее спутнику

В Барнауле вынесли приговор мужчине за разбой и угрозу убийством Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор мужчине за разбой и угрозу убийством. Интересно, что его характеризуют как примерного семьянина.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Ольга Остапчук, мужчина праздновал день рождения дяди. В ходе застолья щедрый родственник подарил осужденному нож, который ему вручили за доблестную службу на Северном Кавказе. После окончания праздника мужчина отправился домой и, по всей видимости, решил опробовать подарок.

- На пути к дому он увидел идущих ему навстречу женщину и парня. Сделав резкий шаг в сторону женщины, осужденный приставил к ее горлу нож, и высказал требование о передаче кошелька. Потерпевшую спас ее спутник, отслуживший в рядах спецназа, - рассказала Ольга Оступчук.

Бывший военнослужащий не растерялся, отодвинул женщину и выбил нож у напавшего, но мужчине вновь удалось схватиться за оружие. С ножом в руках он начал угрожать спутнику потерпевшей убийством. В итоге, бывшему спецназовцу все же удалось утихомирить буйного барнаульцы и задержать его до приезда полиции.

В ходе следствия и суда осужденный говорил, что ничего не помнит из-за травмы. Более того, он рассказал, что у него плохое зрение, из-за чего он якобы не мог увидеть кошелек.

Суд все-таки доказал виновность мужчины, и тогда тот раскаялся, возместил потерпевшим моральный вред и принес извинения. Дело по факту угрозы прекратили в связи с примирением сторон, а по факту разбоя мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком четыре года.

Приговор вступил в законную силу.

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