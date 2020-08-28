В Бийске два человека получили ранения в ДТП

Авария случилась в 22.00 Фото: Олег УКЛАДОВ

27 августа в Бийске произошло массовое ДТП. В 22:00 возле дома по адресу ул. Советская, дом 193/1, столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Водитель Газ 3102 пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Тойота Премио», который ехал по встречной полосе. После этого обгонщик столкнулся еще с одним автомобилем, двигающимся в попутном направлении. Тот от удара съехал на обочину и наехал на опорный электрический столб.

В результате ДТП в автомобиле «Тойота Корона Премио» два человека пострадали. Пассажиры получили ранения.

Напомним, ранее из-за того, что не фермер не справился с управлением трактора, погиб пассажир, который находился в кабине.