В Алтайском крае люди вновь начали брать кредиты

Кредиты тратят на покупку жилья и потребительские нужды. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае спрос на потребительские кредиты вновь пошел в гору. За первую половину 2020 года жители Алтайского края получили кредитов почти на 83 млрд рублей. Это на 5,5 млрд рублей больше, чем год назад. Причем 20% кредитов были потрачен на покупку жилья, остальные – на потребительские нужды.

В апреле этого года спрос на кредиты снизился, так как некоторые банки ужесточили требования к заемщикам. Они уменьшили максимальный размер кредита.

– После частичной отмены ограничительных мер в регионе треть банков, работающих в Алтайском крае, с июня этого года смягчили условия выдачи потребительских кредитов. Несколько уменьшились ставки, а ссуды стали выдавать на более длительные сроки. Еще 61% банков оставили условия прежними. В результате уже в июне спрос на потребительские кредиты восстановился до уровня февраля – 11,4 млрд рублей, – отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

На 1 июля портфель потребительских кредитов составил 133 млрд рублей.

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