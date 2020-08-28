Виктор Томенко обратился к алтайским учителям

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к учителям. Глава региона поздравил всех причастных к воспитанию молодого поколения с новым учебным годом.

– В нынешнем году на ваши плечи легла очень сложная задача: в период пандемии коронавируса не прекратить образовательный процесс , в кратчайшие сроки перестроить всю учебную работу, перейти на удаленное обучение и обеспечить проведение государственной итоговой аттестации. И вы отлично справились! – сказал губернатор.

Виктор Томенко отметил, что на капитальный ремонт детских садов, школ, учреждений дополнительного образования в этом году направлено в 1,5 раза больше средств, чем в прошлом, запланировано приобрести большой объем оборудования.

Педагогам Томенко пожелал здоровья, душевного равновесия и профессиональных успехов

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