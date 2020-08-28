В Барнауле реконструируют проблемный перекресток улиц Взлетной и Малахова

После ремонта по улице Взлетной планируют запустить общественный транспорт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула выделила 5,3 миллиона рублей на реконструкцию перекрестка улиц Взлетной и Малахова. Об этом пишет «Амител» со ссылкой на сайт госзакупок. Подрядчика выберут к 3 сентября.

По словам мэра Барнаула Вячеслава Франка, этот перекресток – один из самых проблемных в Барнауле. Для того, чтобы выехать на Павловский тракт, нужно переезжать через трамвайные пути Это не только неудобно, но и опасно для автомобилистов. В мэрию регулярно поступают жалобы и просьбы сделать на этом участке дороги регулируемый перекресток.

Администрация города выделила деньги на ремонт. Средства поступили из регионального бюджета.

– Пересечение улиц Взлетная и Малахова – важный транспортный узел, здесь необходимо сделать малый перекресток, что положительным образом повлияет на безопасность дорожного движения, – сказал Вячеслав Франк.

После ремонта по улице Взлетной планируют запустить общественный транспорт.

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