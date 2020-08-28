В Алтайском крае открывается охота на пернатую дичь

Новый охотничий сезон начинается с летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 августа в Алтайском крае открывает сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает региональное министерство природы.

По традиции новый охотничий сезон начинается с летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. На открытие в крае охоты выезжают порядка 68 тысяч человек.

Чтобы праздник не был омрачен составлением протокола за нарушение, охотнику нужно иметь при себе необходимые документы. В их перечень входит охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевки.

Минприроды напоминает, что запрещается охотиться с огнестрельным оружием ближе 200 м от жилья, стрелять по плохо видимой цели, по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах линий электропередачи, информационным знакам.

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