В Алтайском крае открывается охота на пернатую дичь

Новый охотничий сезон начинается с летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь.
Фото: Олег УКЛАДОВ
29 августа в Алтайском крае открывает сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщает региональное министерство природы.
По традиции новый охотничий сезон начинается с летне-осенней охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. На открытие в крае охоты выезжают порядка 68 тысяч человек.
Чтобы праздник не был омрачен составлением протокола за нарушение, охотнику нужно иметь при себе необходимые документы. В их перечень входит охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевки.
Минприроды напоминает, что запрещается охотиться с огнестрельным оружием ближе 200 м от жилья, стрелять по плохо видимой цели, по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах линий электропередачи, информационным знакам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Соскучившиеся по охоте барнаульцы устроили столпотворение у дверей Минприроды
Ведомство не справляется с потоком желающих получить разрешение на отстрел дичи (подробнее)