Дожди, грозы, град: о погоде в Алтайском крае 28 августа

Местами пройдут сильные дожди. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край не отпускает прохладная дождливая погода. 28 августа на большей части региона вновь пройдут дожди, сообщает краевой Гидрометцентр.

Температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, а местами даже сильные. Ожидаются грозы и град. В утренние часы места может быть туман. Ветер западный со скоростьюю 4-9 м/с, местами вероятны порывы до 17 м/с.

В Барнауле так же ожидается кратковременный дождь и гроза. Столбик термометра поднимется до +19, +21 градуса. Ветер будет дуть западный, 4-9 м/с.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какая погода будет осенью. Первый месяц осени обещает быть вполне обычным. Температура ожидается чуть выше нормы, для Барнаула этот показатель равен +11 градусам.

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