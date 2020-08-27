Мэрия Барнаула отчиталась об акции по сбору мусора в парке Ленина

Экологическая акция в парке Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В многострадальном парке имени Ленина, что на границе Индустриального и Ленинского районов Барнаула, провели экологическую акцию по сбору мусора.

В ней приняли участие волонтеры. Об этом в четверг, 27 августа, сообщила пресс-служба мэрии.

- Не считая еженедельной работы специализированных организаций «Автодорстрой» и «Благоустройство и озеленение», порядок наводят и муниципальные служащие, работники парка «Лесная сказка», неравнодушные жители, - говорится в сообщении.

Всего же с начала года в парке якобы провели девять подобных акций. Последняя из которых состоялась 21 августа. В частности со стороны входа на улице Антона Петрова волонтеры собрали более 30 мешков мусора.

На самом деле сложно себе представить масштабы катастрофы, которые происходят в парке. Если бы в нем действительно еженедельно проводилась уборка, то тех груд мусора, о которых трубят местные жители точно не было бы. И подобные экологические акции не требовались бы.

В середине августа «Комсомолка» побывала в парке и на личном примере удостоверилась – кроме той работы, которую проводят сотрудники зоопарка, никакая уборка в парке не производится.

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