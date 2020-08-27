Курьерская служба алтайских почтовиков пополнилась новыми автомобилями

Четыре новых автомобиля LADA Largus пополнили автопарк курьерской службы Почты России в Алтайском крае.

Всего в арсенале работников курьерской службы Почты России по Алтайскому краю вместе с новыми авто будет задействовано 14 автомобилей. Новые машины оснащены маячками, сиреной, сигнализацией с обратной связью и дополнительным комплектом зимних шин. Салон оборудован кондиционером, аудиосистемой и другими опциями. Грузоподъемность одного такого автомобиля составляет 750 кг.

- Обновление почтового автопарка является неотъемлемой частью любого логистического процесса. Для наших водителей, в первую очередь - это комфортные условия, а также надежность доставки и скорость. Ранее по Алтайскому краю в доставке почтовых отправлений было задействовано 10 курьерских авто. С увеличением курьерского автопарка заказы будут доставляться до наших клиентов еще быстрее, ведь транспортных средств будет больше, - говорит начальник участка курьерской доставки г. Барнаула УФПС Алтайского края Станислав Кузнецов.

Напомним, что в Алтайском крае действует четыре участка курьерской доставки: в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе. Чтобы вызвать курьера, клиенту достаточно позвонить по телефону контактного центра или оставить заявку на сайте Почты России. Экспресс-посылку также можно отправить из любого почтового отделения Алтайского края. При отправлении писем и посылок с помощью EMS упаковочный материал предоставляется клиенту бесплатно. Получить отправление может адресат или его доверенное лицо. В день доставки адресату позвонит курьер. Если вдруг дозвониться до адресата не удается или его не оказывается на месте, курьер оставляет извещение в почтовом ящике. Все экспресс-отправления регистрируются, статус доставки и вручения легко отследить на сайте компании или в мобильном приложении. Курьер забирает отправление весом до 31,5 кг в удобном для клиента месте и доставляет его адресату домой или в офис.