Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 августа 2020 года составило 11 456

Еще 69 человек с коронавирусом за сутки выявили в Алтайском крае Фото: pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 августа 2020 года увеличилось еще на 69 новых случаев и составило 11 456.

По данным оперативного штаба региона, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были выявлены в Барнауле – 40, Бийске и Рубцовске – по 5 заболевших, в Панкрушихинском районе - 3, Новоалтайске, Благовещенском и Первомайском районах - по 2 заболевших, в Алейске, Славгороде, Яровом, Калманском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Хабарском районы – по 1 заболевшему.

Вместе с тем на 76 человек выросло число вылеченных пациентов (общее – 10 094). Остаются на лечении 1042 человека. Из них находятся в госпиталях 735, получают медицинскую помощь на дому – 307. Тяжелобольных – 107, на аппарате ИВЛ – 31.

Скончались за весь период 320 человек. Из них за прошедшие сутки трое: два случая от COVID-19, один – по иной причине.