Алтайский край отметили на Всероссийской конференции по поддержке экспорта

По итогам Всероссийской конференции по подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта за 1 полугодие Российским экспортным центром, которая состоялась 29 июля 2020 года, были отмечены 14 эффективных практик 12 субъектов РФ, в том числе, и Алтайского края.

Центр поддержки экспорта Алтайского края представил участникам конференции и экспертам для обсуждения и оценки:

- практика работы с подрядными организациями «Выбираю сам»;

- практика «Зачетный экспорт» с привлечением иностранных студентов на практику в ЦПЭ».

Обе практики нашего региона, в числе лучших, были размещены на сайте цифровой платформы устойчивого развития «Смартека» для дальнейшего масштабирования по всей России. «Смартека» ориентируется на улучшение условий жизни в регионах нашей страны, объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе.

Ознакомиться с практиками центра поддержка экспорта Алтайского края можно перейдя по следующей ссылке: https://smarteka.com/practices

Справка

Напоминаем, что результаты Центра поддержки экспорта Алтайского края были приняты и утверждены экспертами АО «Российский экспортный центр». По итогам работы за 1 полугодие при поддержке специалистов ЦПЭ 50 субъектов МСП нашего региона заключили 72 экспортных контракта на общую сумму 30,1 млн. долларов США.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.