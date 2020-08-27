Тела троих молодых парней нашли в резервуаре для хранения ГСМ

Погибших нашли в резервуаре Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В четверг, 27 августа, в Третьяковском районе Алтайского края, в резервуаре для хранения ГСМ были найдены тела трех молодых парней.

По предварительным данным, трое молодых людей 21, 22 и 26 лет ночью приехали на территорию автозаправочной станции, чтобы слить топливо из резервуара для хранения горюче-смазочных материалов. Скорее всего, они просто не рассчитали концентрацию вредных веществ и погибли.

- Причиной смерти предварительно явилось отравление нефтепродуктами, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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