На Алтае мужчину осудили за убийство собутыльника

Убийца признал свою вину Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае состоялся суд над 53-летним жителем Поспелихинского района, которого обвинили в убийстве собутыльника.

Следствие и суд установили, что в феврале мужчина вместе со своим знакомым буквально на несколько дней ушли в запой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за того, что гость на протяжении длительного времени не сдерживал свои обещания.

- Хозяин квартиры стал избивать его и выгонять из дома, но тот отказывался уходить, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге мужчина взял нож и ударил собутыльника в шею. Тот от полученной травмы погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость, - отметил глава региона на своей странице (подробнее)