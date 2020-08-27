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На Алтае преступная группа похитила молока на 27 млн рублей

Ее участникам грозит до десяти лет лишения свободы
Анна СеминаАннаСемина
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Группа похитила молока почти на 27 млн рублей

Группа похитила молока почти на 27 млн рублей

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае в суд передали уголовное дело в отношении группы, которую обвиняют в хищении молока в особо крупном размере.

Речь идет о сумме порядка 27 миллионов рублей. Следствие установило, что с января 2016 года по май 2018-го четверо злоумышленников похищали у одного молочных предприятий сырье. Они занимались его перевозкой и в пути отклонялись от заданного маршрута для того чтобы слить часть молока.

- Впоследствии продукция реализовывалась в организации, занимающиеся переработкой молока на территории Алтайского края и Республики Алтай. Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю злоумышленники были задержаны, - отмечают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

По факту хищения молока было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража. Участникам группы грозит до десяти лет лишения свободы.

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