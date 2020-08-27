Экс-зампред правительства Республики Алтай возможно задержан

Информация о предположительном задержании бывшего чиновника появилась 27 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер, вероятно, был задержан силовиками. Предположительно, он может быть замешан в деле о коррупции.

Об этом ИА «Банкфакс» сообщил источник. О возможном задержании бывшего чиновника стало известно 27 августа. По версии информатора, оно может быть связано с коррупцией в сфере земельных отношений. В УФСБ по Республике Алтай отказались предоставить «Банкфаксу» комментарий о ситуации. Сам Роберт Пальталлер также на звонки не отвечает.

Напомним, чиновник ушел в отставку весной прошлого года. Незадолго до этого уже ходили разговоры о неизбежных кадровых перестановках, связанных со сменой руководства региона.

Примечательно, что до этого работа Пальталлера, а также его семья попадали в поле зрение правоохранительных органов. В сентябре 2018 года активисты ОНФ обращались в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность первого вице-премьера на предмет коррупции. Их претензии были связаны с передачей земель хозяйства «Чуйское» в собственность ООО «Алтайский берег», компании братьев Пальталлер — Ивана Робертовича и Антона Робертовича. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Помимо этого Генпрокуратура РФ в октябре 2018 года заинтересовалась вопросом, по какой причине 2,5 тысячи многодетных семей в Республике Алтай на тот момент стояли в очереди на получение земельных участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре года «строгача»: главный алтайский борец с коррупцией Вадим Надвоцкий отправится за решетку

Бывший алтайский главный антикоррупционер Вадим Надвоцкий признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Теперь ему грозит заключение в колонии строгого режима и многомиллионный штраф (подробнее)