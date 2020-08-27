В Алтайском крае сотни литров козьего молока сливают в канализацию

Из-за перекрытой дороги у фермеров заканчивается запас корма для животных

Предприниматель из Первомайского района Алтайского края сливает козье молоко в канализацию. Другого выхода у него просто нет – уже две недели он не может доставить сырье переработчику.

Единственная дорога перекрыта якобы ее собственником, пишет «Толк». Однако правомерность его действий должна оценить местная администрация и Общероссийский народный фронт. Они уверены, что это не что иное, как «прессование бизнеса».

В канализацию сливают сотни литров козьего молока потому что председатель садоводства «Звездный-2», что в селе Зудилово, Иван Бибиков около двух недель назад установил запрещающий знак и поставил шлагбаум. Теперь подъехать к самой большой козьей ферме края нельзя. От того шлагбаума до фермы еще два километра. Работники сельхозпредприятия вынуждены преодолевать их пешком.

- У нас уже год идет переписка, пытались поговорить. Он говорит, что не хочет, чтобы мы здесь были. Никаких других причин нет. Просто не хочу и всё, – рассказывает владелец фермы Евгений Ульрих.

Председатель садоводства же отправляет работников фермы на другую дорогу, но она пролегает аж в 20 километрах от хозяйства, да и вообще больше похожа на лесную тропу.

Предприниматель Евгений Ульрих вложил в свою компанию не только душу, но и немалые деньги – 30 млн рублей. Первый доход пришел только через полгода от начала работы. Козье молоко заказывают барнаульские сыроварни, но теперь его им доставить невозможно. Ежедневно сливаются в прямом смысле слова 30 тысяч рублей дохода. И это сейчас даже не самое главное: из-за потери прибыли срывается строительство теплого помещения для коз. Как только наступят первые заморозки животные просто погибнут. Доставлять стройматериалы по лесу нереально, говорят на заводе.

В настоящее время сельская администрация пытается установить факт, что закрытая дорога частная.

- Мы обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей, от нее были написаны письма в адрес федерального уполномоченного с просьбой обратить внимание на ситуацию, взять на контроль и не «закошмарить» бизнес, который только начинает развиваться, а разобраться, – говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Кроме того, пока шли «разборки», кто-то анонимно пожаловался на ферму, и теперь туда регулярно приходят надзорные органы. Они проверяют ее на предмет жестокого обращения с животными. Вдобавок ко всему на исходе запас сена. Его хватит всего на один день.

Пока идут разбирательства, говорят предприниматели, на ферму зачастили надзорные органы. Оказывается, поступила анонимная жалоба на зловоние и о жестоком обращении с животными. Но бизнесмены сейчас обеспокоены другим – козы рискуют остаться совсем без еды, ведь запас сена остался всего на один день.