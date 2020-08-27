Жительница Барнаула превратила детскую площадку в морской пляж

Всем своим видом девушка показывала, что ее совершенно ничего не тревожит. Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В Барнауле местным жителям удалось заснять занятную картину. Посреди детской площадки неизвестная дама принимала солнечные ванны. Сняв тапочки, они расположилась на шезлонге, взяла в руки коктейль и, кажется, перенеслась мыслями на морское побережье. Рядом с ней лежал надувной бассейн и полотенце. Всем своим видом девушка показывала, что ее совершенно ничего не тревожит и настала ее очередь, чтобы абсолютно не париться. Она отложила все домашние дела в дальний ящик и теперь просто получает удовольствие от лета.

Такое поведение вовсе неудивительно. Надо ведь как-то компенсировать лето, проведенное в четырех стенах. Кому-то повезло чуть больше, и он отдыхал на собственной даче, но гамак между грядок не заменит средиземноморский берег. Курорты открылись совсем недавно, и многие отпуск провели вовсе не так, как хотели. Однако тем, у кого хорошая фантазия не нужны моря, подойдет и родной барнаульский дворик.

Стоит лишь закрыть глаза и представить себя на теплом песочке, забыв про стирку, глажку, готовку и другие рутинные домашние дела. А если не хватает шума прибоя, можно включить наушники и искупаться в ванной с морской солью. Тут и температурный режим можно выбрать максимально комфортный, и медуза не ужалит.

По словам очевидцев, барнаульская курортника отдыхала около часа. Девушка допила коктейль, собрала вещи и направилась в свой пятизвездочный отель, расположенный в ближайшем подъезде. По слухам, подобные дамочки были замечены не только в Барнауле, но и в некоторых других городах России.