«Единая Россия» предложила схему бесплатного подключения жителей страны к газу

Аналогичное предложение поступило к премьер-министру Михаилу Мишустину от депутата Госдумы от Алтайского края Олега Быкова Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

На сегодняшний день средняя стоимость подключения к газу составляет около 400 тысяч рублей, но представители «Единой России» настаивают на том, чтобы все затраты на себя взяла компания «Газпром».

Суть проблемы заключается в том, что «Газпром» строит магистральный газопровод, затем региональные компании заключают соглашения с жителями и проводят газ непосредственно к домам. Бывали случаи, когда людям выставляли астрономические счета. Так по словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в Тюменской области жителю одного села выставили счет на 28 миллионов рублей. Все потому, что магистраль была перегружена, и до его дома нужно было тянуть 41 километр труб. Именно поэтому в партии настаивают на том, чтобы именно «Газпром» взял на себя ответственность за подключение к ресурсу «под ключ».

- При этом [необходимо] компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и других, — подчеркнул Андрей Турчак.

Помимо прочего, в России сейчас затянуты сроки подведения газа к домам — в некоторых регионах люди ждут голубое топливо до двух лет. В Минэнерго согласны с предложением «Единой России» сократить этот период до трех месяцев. Также там поддержали идею принципа «единого окна».

- Люди должны иметь возможность получить услугу через МФЦ или газораспределительные организации, а не бегать по инстанциям. Также должен действовать единый и понятный стандарт сроков подключения домовладений, — говорит Турчак.

В том случае, если тянуть трубы в малонаселенные деревни Сибири и Дальнего Востока действительно нерентабельно, то тогда жители должны получать газовые баллоны на более выгодных для себя условиях. Так будет справедливо.

- В целом в части снижения стоимости сжиженного газа для населения есть серьезная тема, над чем поработать, в частности, ввести систему долгосрочных контрактов для бытового потребления граждан, увеличить норматив продажи топлива на бирже, — заявил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Это позволит жителям труднодоступных территорий значительно экономить на отоплении домов.

В июне аналогичное предложение поступило к премьер-министру Михаилу Мишустину от депутата Госдумы от Алтайского края Олега Быкова.

– Для граждан нашей страны тема газификации территорий как сельских, так и городских населенных пунктов в регионах очень актуальна. На наших встречах с населением люди часто поднимают вопрос о доступности газа. Тема очень сложная, но, безусловно, требующая своего решения. Считаю, что с точки зрения особой национальной значимости вопрос газификации российских регионов необходимо держать в поле зрения предметного государственного и, конечно, партийного контроля. В июне этого года мной были направлены предложения Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о разработке и утверждении единой федеральной программы по газификации субъектов Российской Федерации, а также создании самостоятельного национального проекта в области газоснабжения в Российской Федерации. Сегодня мы видим в этих вопросах и соответствующее отношение со стороны Газпрома о правильности предложения дополнить портфель национальных проектов проектом по газификации Российской Федерации. В данной связи инициатива партии «Единая Россия» о создании нового федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года» очень важна и востребована. Большое значение здесь будет иметь системная методологичная работа со всеми заинтересованными участниками, которая способна задать новый темп в реализации таких стратегических задач. Это будет существенной поддержкой в осуществлении эффективной работы по исполнению поручений Президента России Владимира Владимировича Путина, утвержденных им по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов, - считает парламентарий.

Эти и другие предложения должны лечь в основу федерального проекта «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года».