В Барнауле автопарк социального такси пополнился новым автомобилем

Автомобиль для предоставления услуг социального такси Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле появился еще один новый автомобиль “Газель” для службы социального такси. Предназначен он для транспортировки маломобильных групп населения. Он оснащен подъемным механизмом и позволяет перевозить одновременно двух пассажиров на инвалидных колясках. В ближайшее время машина выйдет на линию, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что это уже третий автомобиль, приобретенный в рамках муниципальной программы социальной поддержки населения города Барнаула за последние два года. Обновление автопарка позволяет оптимизировать затраты на содержание автомобилей, а также обеспечивает безопасность и комфортную доставку пассажиров.

В прошлом году услугами социального такси воспользовались более четырех тысяч раз. За два года количество таких перевозок увеличилось более чем в два раза, что говорит о востребованности услуги. Чаще всего людей доставляли в гемодиализные центры.