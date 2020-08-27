На Алтае раскрыли изнасилование 20-летней давности

Изнасилование произошло еще в мае 2000 года Фото: pixabay.com

Следователи Алтайского края смогли раскрыть дело об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло 20 лет назад.

Как установило следствие, майским вечером 2000 года 17-летняя жительница Бийска возвращалась домой с дискотеки. Внезапно ее догнали двое молодых парней.

- Они ударили ее по голове, а затем используя физическую силу для подавления сопротивления, сначала изнасиловали ее, а потом совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Почти 20 лет тяжкое преступление оставалось нераскрытым, но недавно следователи вышли на след подозреваемых. Их нашли и задержали, однако они воспользовались 51-й статьей Конституции и не признали свою вину. Тем не менее, у следствия достаточно доказательств.

Уголовное дело передано в суд.