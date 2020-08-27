УФАС выявила сговор газовых заправок в Барнауле

Две фирмы смогли доказать, что они непричастны к сговору Фото: pixabay.com

Алтайское краевое УФАС России завершило расследование и все же выявила сговор среди владельцем газовых автозаправок.

В частности, на предмет возможного сговора в 2019 году проверялись такие фирмы как ООО «Газавтонефть», ИП Карташева, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО «Газпрофнефть». И факт заключения антиконкурентного соглашения в их действиях подтвердился.

Напомним, проверка началась практически год назад и только сейчас стали известны ее результаты. Этому предшествовали многочисленные обращения граждан, у которых были вопросы по ценообразованию на газомоторное топливо. В частности, они утверждали, что стоимость заправки в Барнауле заметно выше, чем в других сибирских городах.

- Было выявлено, что большинство АГЗС фактически осуществляли реализацию СУГ по одной цене - 25,50 рублей за литр, - отмечают в ведомстве.

Комиссия управления не нашла объективных оснований для синхронизации ценовой политики, так как ответчики закупают газ у разных поставщиков по разным ценам, а также реализуют разный объем и, соответственно, несут различную структуру затрат.

Уже в ходе расследования два хозсубъекта - ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ИП Филиппов смогли доказать свою непричастность к единой цене и поэтому в их отношении дело было прекращено.

В настоящее время остальные участники сговора понизили цены и установили их на разных уровнях. Тем не менее, им придется понести административную ответственность.

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