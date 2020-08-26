В Барнауле голодный мужчина отказался платить за суши и набросился на курьера

Суши. Фото: pixabay.com

В Барнауле мужчину обвиняют в открытом хищение чужого имущества, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Он забрал у курьера суши и не хотел платить.

Как рассказал “Комсомольской Правде - Барнаул” заместитель прокурора Железнодорожного района Вячеслав Лахонин, в ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый весь день выпивал в компании молодых людей в квартире знакомой. Во время застолья он проголодался и заказал по телефону суши.

Когда еду доставили, мужчина, находясь возле дома, забрал у доставщика пакет и передал его своему другу. После этого отправил его домой, пояснив, что сам рассчитается своей банковской картой. Однако обнаружив, что для оплаты заказа не хватает денег, он заявил, что передумал платить. После этого схватил курьера руками за шею и угрожал. Доставщик еды испугался и убежал.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Прокуратурой Железнодорожного района утверждено обвинительное заключение.

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