Жительницу Барнаула обманули при покупке билетов на отдых

В итоге женщина перевела 60 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

В Барнауле женщина хотела купить билеты на отдых через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла 60 тыс. рублей, пишет краевое управление МВД.

Горожанка рассказала, что в социальной сети нашла рекламный аккаунт с предложением отдыха со скидкой 25%. Заинтересовавшись предложением, она оставила заявку и перешла по указанной ссылке.

Вскоре пришло сообщение от молодого человека по имени Максим, который отправил pdf-версию договора оказания услуг и номер карты для перечисления денег за билеты Новосибирск-Сочи.

В итоге женщина перевела 60 тыс. рублей. Через 24 часов она так и не получила обещанные билеты и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее мы сообщали, что жертвой мошенников стала бийчанка, ее обманули на 75 тысяч рублей при покупке авиабилетов.

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