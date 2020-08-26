В Алтайском крае ветеринарного врача обвиняют в получении взятки

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские правоохранители предъявили обвинение в получении взятки ветеринарному врачу, который работает в Табунском районе, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, он получил взятку более 77 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя за незаконное оформление и выдачу ветеринарных свидетельств без фактического осмотра и проведения проверки продукции – шкур крупно-рогатого скота.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).

– Следствием проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление иных фактов совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – отмечают в ведомстве.

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