Главу Заринского района избрали в Алтайском крае

Валерий Тимирязев. Фото с официального сайта администрации Заринского района.

Главой Заринского района стал Валерий Тимирязев, ранее он временно исполнял обязанности. Решение приняли 25 августа на сессии районного Совета народных депутатов, пишет пресс-служба правительства региона.

В мае 2020 в Заринском районе районе впервые сорвали конкурс на пост главы. Тогда конкурсная комиссия по отбору кандидатур не допустила до голосования ни одного из претендентов, сообщает “Толк”.

Второй старт кампании объявили в июне текущего года. Прием документов на конкурс завершился 25 июня. Уже 25 августа Валерия Тимирязева утвердили на пост главы района.

Что известно о главе

Валерий Тимирязев родился 13 декабря 1961 в селе Хмелевка Сорокинского района Алтайского края. С января 2018 был первым заместитель главы Зариснкого района. С 3 декабря 2019 года назначен временно исполняющим полномочия главы района, сказано на официальном сайте администрации района.

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