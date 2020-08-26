На Алтае три человека пострадали в ДТП с автобусом

Опрокинувшийся автобус. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске вечером 25 августа после ДТП опрокинулся автобус ПАЗ. В этой аварии пострадали три человека, сообщает краевое управление МВД.

ДТП произошло в 20:45 в районе дома № 100 по улице Барнаульская. Предварительно установлено, что 65-летний местный житель управлял автобусом ПАЗ 32054 и двигался со стороны улицы Социалистическая в направлении села Кызыл-Озек.

Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди автомобилем Mazda Titan. За рулем иномарки был 42-летний водитель. После столкновения c машиной, автобус съехал с проезжей части и опрокинулся на бок.

В результате ДТП травмы получили водитель автобуса, а также кондуктор и 15-летний пассажир. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась. Известно, что водители транспортных средств были трезвые.

– В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отмечают в ведомстве.

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