В Барнауле детям из малообеспеченных семей подарили школьные ранцы с канцелярией

В этом году купили 200 ранцев и наборов канцелярских принадлежностей на сумму около 500 тысяч рублей. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В рамках акции «Соберем детей в школу» комитет по социальной поддержке населения Барнаула ежегодно дарит ранцы и наборы канцелярских принадлежностей первоклассникам из малообеспеченных и многодетных семей города, сообщает пресс-служба мэрии города.

25 августа прошло мероприятие «Здравствуй, школа!». Подарочные наборы получили десять ребят. Также для них подготовили игровую программу на свежем воздухе с викториной и зарядкой. Мероприятие провели с соблюдением всех мер предосторожности.

Отметим, что из-за неблагоприятной эпидситуации в краевой столице большую часть подарочных наборов первоклассникам вручат по месту их проживания. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2024 годы» в этом году купили 200 ранцев и наборов канцелярских принадлежностей на сумму около 500 тысяч рублей.