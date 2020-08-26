Жительница Барнаула представилась риелтором и обманула клиентов на 50 миллионов рублей

Жительница краевой столицы похитила более 50 млн рублей у 38 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина обманула 38 человек на сумму, превышающую 50 млн рублей, пишет краевой Следком.

По предварительным данным следствия, с 2017 по начало 2020 года жительница Барнаула путем обмана входила в доверие людей, представляясь риелтором.

- Под предлогом инвестиций в строящееся жилье, а затем получения дивидендов от его продажи, женщина привлекала денежные средства граждан по типу финансовой пирамиды, - отмечают в ведомстве.

В результате мошеннических действий жительница краевой столицы похитила более 50 млн рублей у 38 человек.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и продолжают расследование.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае вынесли приговор лидеру структурного подразделения организованного преступного сообщества, похищавшего деньги детей-сирот

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаулец украл деньги коллеги, отложенные на ипотеку

момента задержания он успел потратить 100 тысяч рублей (подробнее)