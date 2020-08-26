Дожди и грозы накроют Алтайский край

Погода в Алтайском крае 26 августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

В некоторых районах Алтайского края сегодня, 26 августа, прогнозируют дожди. Такая погода продержится в регионе и в ближайшие дни, пишет алтайский Гидрометцентр.

Днем в крае воздух прогреется до +19...+24 градусов. В северных районах небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем будет +19…+21 градус. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Из данных алтайского ЦГМС следует, что дожди пройдут в Алтайском крае и в следующие два дня - 27 и 28 августа.

- На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. В утренние часы местами туман, - говорится о погоде в четверг.

В краевом управлении МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.

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