На Алтае 13 сентября не будут проводить голосование на придомовой территории

Всего утвердили три формы проведения выборов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в Единый день голосования не будет выборов на придомовой территории, как это было 1 июля. Об этом сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

Как пишет «Банкфакс», 27 августа избирательные бюллетени передадут в участковые избирательные комиссии для проведения довыборов депутатов Алтайского Заксобрания, а также органов местного самоуправления в городах и районах региона.

- В Алтайском крае будет всего три формы волеизъявления: непосредственно на участке в единый день голосования, досрочно в помещении УИК и дома при подаче соответствующего заявления с выездом туда специалистов. От голосования на придомовой территории в регионе решили отказаться, - отмечает издание.

Напомним, выборы будут идти как досрочно, так и в основной день голосования. Для досрочного голосования прийти на участок можно будет со 2 по 12 сентября.