Стало известно, сколько заработали главврачи крупнейших алтайских больниц

Шесть главврачей задекларировали доход, превышающий 2 миллиона рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 6 главврачей крупнейших алтайских больниц задекларировали доход более двух миллионов за прошлый год. Данные опубликовали в министерстве здравоохранения региона.

К примеру, главный врач краевого онкодиспансера Игорь Вихлиянов указал в декларации о доходах 7 млн рублей. Чуть меньше заработал Владимир Нарожнов, главврач краевой психиатрической больницы им. Эдмана. В прошлом году он получил 4,8 млн рублей. На третьем месте оказалась главврач краевой офтальмологической больницы Елена Деханд: в 2019 году заработала 3 млн рублей.

Как пишет «ТОЛК», руководитель кардиодиспансера Андрей Косоухов получил в прошлом году 2 млн рублей. Чуть больше у Валерия Шевченко, главы краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, - 2,4 млн рублей. Также 2 млн заработал руководитель Алтайского Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов.

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