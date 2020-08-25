Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 25 августа 2020 года составило 9899

За сутки в крае выздоровели еще 177 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 25 августа 2020 года приблизилось к 10 тысячам. Всего в регионе подтверждено 11,3 тысячи случаев заражения новой инфекцией.

Как передает оперштаб по профилактике распространения коронавируса, за сутки в крае выздоровели еще 177 пациентов, выявлено 66 инфицированных. Сейчас продолжают лечиться 719 пациентов в госпиталях, еще 386 лечение получают на дому. В тяжелом состоянии находятся 109 человек.

Также за сутки выявили подтвердили еще семь летальных исходов пациентов с диагностированный ковидом. Всего от коронавируса скончались 115 человек, по иным причинам смерти – 193 человека. Специалистам предстоит установить причины смерти еще по пяти пациентам.

В настоящее время на обязательной самоизоляции находятся 2269 человек. За минувшие сутки на наличие инфекции проверили 2435 человек.

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