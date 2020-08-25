Жильцы многострадального гниющего дома обратились к губернатору

Жители устали ждать настоящего, полноценного ремонта и обратились к губернатору. Фото: ГП

Жильцы дома №47 по улице 1-ая Западная в Барнауле обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой решить проблему с домом, который разваливается на глазах. Не так давно там рухнул потолок и едва не убил хозяйку квартиры.

Как пишет «Гражданский патруль», накануне в доме сделали косметический ремонт, который как пишут общественники, выдали за капитальный. Дом изношен на 80 процентов, и , конечно, это ничего не меняет.

- Вместо того, чтобы переселить людей из аварийной развалюхи, местные власти приняли решение капитально отремонтировать строение, вот только намерения в корне разошлись с делом. Вместо того, чтобы сделать капитальный ремонт, в доме начались работы, которые даже косметическими можно назвать с натяжкой, - пишет ГП.

Жители устали ждать настоящего, полноценного ремонта и обратились к губернатору.

- Якобы капитальный ремонт, который сейчас проходит, таковым не является. На первом этаже сгнили все балки, на втором этаже все несущие конструкции сгнили и рушатся на первый этаж. Мы боимся здесь жить, боимся, что однажды останемся под завалами, - рассказали местные жители, - говорят жители.

Ответа от властей пока не последовало.

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