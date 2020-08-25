ВТБ в Алтайском крае нарастил продажи ипотеки на 70%

По итогам 7 месяцев 2020 года ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличил объем выдачи ипотеки на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с января по июль банк выдал жителям края более 4 тыс. жилищных кредитов на общую сумму свыше 7 млрд рублей.

Одним из факторов роста стала «Ипотека с господдержкой», с момента запуска которой ВТБ провел в Алтайском крае свыше 650 сделок на сумму более 1 млрд рублей.

Снижение ставок и улучшение условий по программам рефинансирования позволило клиентам других банков переоформить действующие кредиты на более выгодных условиях. В июле 23% от общего объема выдач пришлось на рефинансирование.

Кроме того, в августе банк ВТБ (ПАО) снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 п.п., а также изменил требования к первоначальному взносу с 20% до 15% в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», позволяющей оформить кредит по ставке от 5% годовых.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

«Спрос на ипотеку в регионе остается стабильно высоким. Причем, это относится и к программам господдержки, и к стандартной продуктовой линейке. В текущем году мы отмечаем ежемесячный прирост объема выдач относительно результатов прошлого года. Сейчас ставки по собственным ипотечным программам банка максимально приближены к ценовым параметрам льготной ипотеки, и покупка жилья доступна значительному числу жителей края».

Банк ВТБ является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования Алтайского края. По состоянию на 1 июля 2020 года портфель ипотечных кредитов, выданных жителям региона, превысил 22 млрд рублей.