На Алтае пройдет всероссийский экосубботник «Зеленая Россия»

Министерство природных ресурсов и экологии уже подтвердило участие в акции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 5 по 26 сентября пройдет всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Министерство природных ресурсов и экологии уже подтвердило участие в акции.

Как сообщается на сайте министерства, если карантин снимут, то большинство городских округов и муниципальных районов займутся работами по посадке и уходу за саженцами, а также уборке скверов.

- Приоритетными точками уборки в селах районов и городах Алтайского края будут являться центральные площади и улицы, памятники и мемориалы участникам ВОВ, аллеи и парки, заложенные в память знаменательных дат и событий, детские площадки и пришкольные участки, - отметили в ведомстве.

Также посадки деревьев осенью пройдут в рамках акций «Лес Победы» и «Сохраним лес». Саженцы появятся и на территории гослесфонда в Озеро-Кузнецовском лесничестве. Всего планируется посадить около 750 тысяч сосен в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

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