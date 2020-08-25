Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 25 августа 2020 года составило 313

109 человек находятся в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 25 августа 2020 года превысило 300. За минувшие сутки эксперты подтвердили еще семь летальных исходов пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Краевой оперштаб сообщает, что всего в регионе скончались 313 инфицированных: 115 – от инфекции, 193 – по другим причинам. Специалистам предстоит выяснить причины смерти еще пятерых скончавшихся.

В настоящее время в регионе подтверждено 11317 случаев заражения коронавирусом, 9899 человек вылечились. В больницах сейчас продолжают лечение 719 пациентов, 386 - лечатся на дому. Кроме того, 109 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 33 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Медики продолжают наблюдение за 2,3 тыс. человек. Тестированием охвачено 369325 человек (в том числе 2435 за прошедшие сутки).

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