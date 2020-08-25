На Алтае планируют создать турмаршрут наподобие «Золотого кольца»

До конца года специалисты исследуют туристические маршруты
Фото: Анна Перевощикова
Алтайские ученые совместно с коллегами из Русского географического общества планируют скорректировать турмаршруты по Алтаю, чтобы снизить загруженность дорог от потока туристов.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого классического университета, до конца года специалисты исследуют туристические маршруты, состояние дорог и популярность достопримечательностей Алтайского Края и Республики Алтай. По итогу они планируют составить кольцевой маршрут наподобие «Золотого кольца».
- Маршрут позволит разгрузить Чуйский тракт, снизить число пробок, увеличит число популярных достопримечательностей и инвестиционную привлекательность регионов Алтая за счет новых туристических направлений и стоянок, - пишет издание.
Ежегодно каждый из алтайских регионов посещают не менее двух млн туристов. И с каждым годом турпоток увеличивается на 5-10 процентов.
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