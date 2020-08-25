Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 августа 2020 года составило 11317

Лечение продолжают сейчас 1105 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 августа 2020 года увеличилось еще на 66. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 11317 случаев инфицирования.

Как и в предыдущие дни, большую часть новых случаев выявили в Барнауле – в краевой столице зафиксировано еще 40 инфицированных, по четыре – в Заринске и Рубцовске, про три - в Новоалтайске, Яровом, Поспелихинском районе, два - в Угловском районе, по одному – в Бийске, Славгороде, Бийском, Косихинском, Кулундинском, Смоленском, Троицком районах.

По данным краевого оперштаба, 9899 человек уже выздоровели (плюс 177 за прошедшие сутки). Лечение продолжают сейчас 1105 пациентов, из них 719 – в госпиталях, 386 – амбулаторно, на дому.

Также за сутки подтвердили еще семь летальных исходов пациентов, у которых был коронавирус. Всего в крае скончались 313 человек.

Под наблюдением медиков и на самоизоляции находятся 2269 человек.

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