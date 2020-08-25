В Барнауле задержали подозреваемого в краже полтонны металла

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Полицейские задержали мужчина, который подозревается в краже полтонны металла у барнаульца. На момент задержания он уже успел сбыть украденное.

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, в отдел полиции по Индустриальному району поступило заявление от 38-летнего горожанина. Он сообщил, что неизвестные украли из его гаража 500 кг металла. Мужчина занимается монтажом оборудования сотовой связи, именно поэтому в его гараже и находилось так много металла. В день кражи он как раз работал в помещении, однако уже на следующий день он увидел, что замки сорваны, а имущество пропало.

Вскоре полицейские смогли установить личность подозреваемого, который оказался барнаулец 1989 года рождения. Изъять похищенное у него не получилось, так как он успел его сдать в пункт приема металла. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса, - отметили в главном управлении.

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