Молния ударила в телевышку и отключила цифровое ТВ в Каменском районе

Аварию пока не устранили Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 24 августа, в Каменском районе прошла серьезная гроза. Из-за удара молнии в телевышку большинство жителей района остались без цифрового телевидения.

Как сообщают «Каменские известия», население лишилось 20 телеканалов еще вчера, но и сегодня они так не включились. По словам начальник цеха Камня-на-Оби филиала РТПС Владимира Струцкого, в 19:46 во время грозы в телевизионную мачту ударила молния, из-за чего и перестали работать передатчики. Точную причину аварии пока еще не установили

- Ждем бригаду специалистов из Барнаула. Думаю, что сегодня найдем причину и устраним поломку, - отметил Владимир Струцкий.

Напомним, ранее жители Камня опубликовали видео после страшного града и рек воды из-за ливня. В Алтайском крае и в ближайшие дни ожидается дождливая, прохладная погода.

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