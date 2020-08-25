Восемь фильмов вошли в конкурсную программу Шукшинского кинофестиваля

Точную дату проведения Шукшинского кинофестиваля объявят позже
Фото: Олег УКЛАДОВ
В афишу Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Алтайском крае включили восемь кинокартин. По информации минкультуры региона, сам фестиваль пройдет в сентябре.
В списке фестиваля значатся четыре фильма, снятые в прошлом году:
- «Я свободен» Ильи Северова,
- «Седьмой пробег по контуру земного шара» Виталия Суслина,
- «Залиния» Вадима Дубровицкого,
- «Нет Бога кроме меня» Дмитрия Давыдова.
И еще четыре картины, которые сняли уже в 2020-ом:
- «Отряд Таганок» Айнура Аскарова,
- «Калашников» Константина Буслова,
- «Смотри как я» Егора Сальникова.
- «Куратор» Петра Левченко.
По данным министерства, во главе жюри Шукшинского кинофестиваля в этом году стоит ответственный секретарь Союза кинематографистов России, гендиректор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.
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