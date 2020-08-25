Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 25 августа 2020 года составило 2042

Половина новых случаев выявили путем обследования контактных лиц Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 25 августа 2020 года превышает 2000. За последние сутки специалисты подтвердили еще 22 новых случаев заражения.

Как сообщает оперштаб региона, ковид подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, 5 - Горно-Алтайска, 2 - Майминского района, а также у жителей Турочакского, Усть-Канского и Чемальского районов. Половина новых случаев выявили путем обследования контактных лиц.

Выздоровели за сутки 20 пациентов из Горно-Алтайска, Майминского, Турочакского, Улаганского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Шебалинского и Чемальского районов. За весь период вылечились от инфекции 1742 человека.

Число летальных исходов в республике не изменилось: 8 пациентов с коронавирусом скончались именно из-за инфекции, двое – по иным причинам.

Тестирование охвачено более 68 тысяч человек, в том числе за сутки – 566.Медики продолжают наблюдение за состоянием 491 человека.